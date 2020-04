"Assembramenti per ritirare i buoni spesa", nuova denuncia di Di Rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Agrigento, continua reiterando un abuso, a convocare persone in Piazza Pirandello, negli istanti in cui scriviamo, si sta creando un altro capannello di persone che attendono di ritirare il “Bonus spesa” concesso dal governo nazionale, per il quale abbiamo già presentato esposto denuncia(che alleghiamo), ……...ABBIAMO GIÀ CHIAMATO E SEGNALATO LA QUESTIONE ODIERNA AI CARABINIERI DI AGRIGENTO