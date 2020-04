Poste, riaprono quattro uffici della provincia: arrivano le barriere in plexiglass

Da mercoledì riaprono gli uffici postali del Villaggio Peruzzo e di via Dante, ad Agrigento; nonchè le sedi di viale della Vittoria a Canicattì e di via Salvatore Quasimodo a Sciacca. Gli orari di apertura al pubblico sono stati temporaneamente rimodulati nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

"La riapertura degli uffici postali della provincia di Agrigento - spiega l'ufficio stampa - è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini".

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali "esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali".

