Emergenza Coronavirus, l'appello di Mani libere: "Controlli da intensificare"

Il Movimento Civico “Mani Libere”, nel ringraziare tutte le autorità di polizia preposte al controllo del territorio, che si stanno ritrovando a moltiplicare le loro forze e il loro impegno per contrastare il propagarsi di una pandemia che per il nostro territorio sarebbe il preludio ad una possibile apocalisse, porta a conoscenza degli organi preposti quanto ci viene segnalato nella giornata odierna da moltissimi cittadini.

Ed invero, sembrerebbe, che le autorità preposte abbiano allentato le attenzioni rivolte al controllo del territorio relativamente al traffico pedonale e veicolare, dettate dai DPCM del Capo del governo Conte e dalle Ordinanze emanate dal Capo del Governo Regionale Nello Musumeci. O quanto meno non riescono ad arginare il fronte di quanti, con poco senso di responsabilità e consapevolezza dell’eccezionale momento che stiamo vivendo, continuano a uscire di casa, anche senza misure di sicurezza, per ragioni ben lontane dalla necessità

Pertanto, rilevato quanto sopra esposto, e considerato il concreto ed attuale rischio di contagio del virus, chiediamo alle Protezioni Civili Comunali, alle varie associazioni di volontariato, a tutti gli organi di Polizia preposti, di continuare nel loro incessante e vitale impegno, a tenere alta l'asticella delle attenzioni e a perseguire quanti non rispettano le norme di sicurezza.

Siamo ben consapevoli che, se arrivasse l’epidemia nel nostro territorio, in modo incontrollabile come accaduto nelle province di Brescia, Bergamo ed altre ancora, rischieremmo una strage.

Confidiamo nelle persone che hanno nelle loro mani loro malgrado la vita di molti di noi

Grazie per quello che state facendo, grazie per quello che avete fatto, vi chiediamo un ulteriore sforzo……...

