Sanificazione della città, Di Rosa: "Il Comune chiarisca quali additivi vengono utilizzati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli unici mezzi che ad oggi abbiamo visto impegnati alla pulizia delle strade (prevista nel capitolato d'appalto) allo stato attuale, sono quelli della ditta ISEDA, “Il lavaggio delle strade, con acqua, serve solo come igiene e basta, non contrasta il virus Covid-19. Per contrastare il virus si devono utilizzare prodotti a base di Sali Quaternari dell’Ammonio !!!”

Visto che con determina n. 1106 del 13.02.2020 il comune di Agrigento per una spesa complessiva di € 38.000,00 (più IVA) ha assegnato ad una “ditta di fiducia”, (che non è la ISEDA) le operazioni di: "Servizio di sanificazione/disinfestazione ambientale del territorio comunale e degli uffici e scuole comunali al fine di contrastare il diffondersi del virus coronavirus COVID-19”, visto, che non è stato ancora iniziato/completato il servizio e che nella determina non vengono specificati i prodotti utilizzati, chiediamo di sapere: Quando è partito o partirà il servizio; Quali prodotti saranno utilizzati; Quali strade e scuole saranno interessate; Il Calendario delle operazioni.

Il Movimento Mani Libere