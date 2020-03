Sanificazione della città, Di Rosa: "In diversi quartieri non è stato registrato nessun intervento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ad Agrigento sembra che abbiano effettuato la sanificazione per la quale è stata pagata una azienda privata che doveva sanificare tutte le strade della città, le scuole e gli uffici comunali, avevamo chiesto in data 16 u.s. il calendario delle operazioni, ad oggi il comune non ha pubblicato sul sito istituzionale nessun calendario, né lo ha recapitato a noi che ne abbiamo chiesto copia.,

La sanificazione è costata così come deliberato con la determina n. 1106 del 13.02.2020 alle casse comunali circa 23.000€, le casse comunali sono soldi pubblici, voi vi siete accorti della sanificazione di tutte le strade sella città? Nei nostri quartieri possiamo assicurare che non è stato effettuato nessun intervento, abbiamo la certezza di non essere i soli ad essersi accorti di questo purtroppo disservizio pagato anche con i soldi degli abitanti dei quartieri non ancora serviti, torniamo a chiedere al comune il calendario degli interventi effettuati e quelli da effettuare......

onde poter essere propositivi e collaborativi con gli uffici comunali, invitiamo i cittadini a volerci notiziare sulla nostra pagina facebook “mani libere”, o con messaggio whatsapp al numero 3471740770 su altre zone in cui la sanificazione non fosse ad oggi stata effettuata.

Il Movimento Mani Libere