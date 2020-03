Tribunale "blindato" per il Coronavirus, chiude pure lo sportello postale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Poste Italiane comunica che da domani 11 marzo fino al prossimo 3 aprile l’ufficio postalesito all’interno del Tribunale di Agrigento in via Mazzini resterà chiusoin linea con le disposizioni del DPCM 8 marzo2020.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente,i cittadini potranno rivolgersialla sede di Piersanti Mattarella 50, aperta dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13,35 e il sabato fino alle ore 12,35.