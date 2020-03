Airc, la sezione di Agrigento aderisce alla raccolta di fondi per l'acquisto delle mascherine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Consigliera AIRC Dott.essa FINA ALONGI, delegata provinciale di Agrigento e provincia, comunica la partecipazione della FONDAZIONE AIRC alla raccolta fondi, per l'emergenza COVID-19, con un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Protezione Civile Nazionale per fronteggiare la crisi sanitaria.

L'interesse alla salute , dimostrato in più di cinquant'anni di attività ,con la ricerca incessante sul cancro, e' fondamentale per la FONDAZIONE AIRC che si avvale ,in tutte le campagne di raccolta fondi ,della collaborazione di enti,media ,nonché di Sostenitori ,Soci e Volontari ,che ,con grande sensibilità, si spendono per la realizzazione di un obiettivo ,speriamo, al più presto raggiungibile .

In questo momento di grande emergenza sanitaria la FONDAZIONE AIRC ha voluto esserci

Si allega nota stampa della FONDAZIONE AIRC per darne ampia diffusione