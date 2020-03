Emergenza Coronavirus, l'Airc dona 1 milione di euro alla Protezione civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La consigliera Airc, Fina Alongi, delegata provinciale di Agrigento e provincia, comunica la partecipazione della fondazione Airc alla raccolta fondi, per l'emergenza Covid-19, con un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Protezione civile nazionale per fronteggiare la crisi sanitaria.

L'interesse alla saluto, dimostrato in più di cinquant'anni di attività, con la ricerca incessante sul cancro, è fondamentale per la fondazione Airc che si avvale in tutte le campagne di raccolta fondi, della collaborazione di enti, media, nonché di sostenitori, soci e volontari che, con grande sensibilità, si spendono per la realizzazione di un obiettivo, speriamo, al più presto raggiungibile .

In questo momento di grande emergenza sanitaria la fondazione Airc ha voluto esserci.