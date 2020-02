Efficentamento energetico, 450mila euro per il Comune di Ribera

Efficentamento energetico, il comune di Ribera destinatario di un finanziamento da parte del Mise da 450mila euro da distribuire in cinque anni di progetti.

"Grazie a tale finanziamento con la prima annualità dell’importo pari a 90mila euro - dice il Comune - è stato possibile realizzare la sostituzione delle luci tradizionali con quelle a led delle torri faro del campo polivalente 'Fofò Parisi e Tonino Corso' per un importo di 40mila euro". Con altri 50mila euro sono stati realizzati i pannelli fotovoltaici dell’ufficio tecnico comunale che permetterà un risparmio notevole di energia elettrica.

“E’ un finanziamento di particolare rilevo – afferma il sindaco Carmelo Pace – grazie a ciò i giovani riberesi e non solo avranno restituita una struttura che gli consentirà di potere svolgere le proprie attività sportive fino a tarda sera avendo inoltre la possibilità di beneficiare di un campo polivalente completamente rinnovato in ogni sua parte. Tale finanziamento assicurerà un risparmio economico per tutta la popolazione riberese”.