Coronavirus, l'Avis chiama a raccolta i donatori: ecco le linee guida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sabato 28 marzo 2020 si terrà una donazione di sangue straordinaria prenota la tua donazione chiamando il numero 3470592760. L'Avis di Ribera invita i donatori di sangue ad andare a donare per scongiurare carenze di sangue. Non fermiamo la raccolta.

Le raccomandazioni da seguire per chi dona sono quelle indicate dal Centro nazionale sangue: donare solo se si è in buona salute, evitare gli affollamenti nelle sale d’attesa, segnalare al Servizio Trasfusionale l’insorgere di episodi febbrili nei 14 giorni successivi alla donazione.