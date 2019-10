Don Franco Giordano lascia Naro, il sindaco Brandara: "Grazie per gentilezza che ci ha saputo donare"

Il priore della chiesa Madre di Naro Don Franco Giordano lascerà città. La notizia è arrivata ieri dopo che l'Arcivescovo di Agrigento il Cardinale Francesco Montenegro ha comunicato i nuovi avvicendamenti pastorali.

Dichiarazione del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara: "Il mio ringraziamento a don Franco per l'ottimo lavoro che ha saputo svolgere e per la gentilezza che ci ha saputo donare. Sono molto dispiaciuta per questa notizia. Proprio per il suo essere gentile ho deciso, di concerto alla consigliera Valentina Gueli Alletti, con delega alla gentilezza, di nominarlo ambasciatore della gentilezza. Grazie Don Franco e che Dio l'accompagni".