Eliminati i posteggi per moto in via Mazzini, Di Rosa: "E' folle"

Rimossi dei parcheggi per moto in via Mazzini, scoppia il "caso". A denunciare una situazione ritenuta "illogica" è l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa. "Da qualche giorno - dice - sono stati apposti di fronte il bar del tribunale dei divieti che hanno di fatto eliminato circa 40 posti moto utilissimi agli avvocati e agli utenti, addirittura è stato assolutamente vietato il transito pedonale da quel tratto stradale in poi. Abbiamo sentito e letto, che ad un avvocato che ha contattato il Sindaco, sarebbe stato riferito dal primo cittadino che “quel muro”, il muro che permette con uno scivolo di arrivare a uffici pubblici e privati sopra menzionati, sarebbe pericolante (ed il cartello di pericolo? E la comunicazione ? E le macchine come mai continuano a salire e scendere da quella rampa?)". Secondo Di Rosa sarebbe inoltre "ancora più folle proibire il transito pedonale a chi, provenendo a piedi dal bivio Fontanelle per andare al Quadrivio spinasanta, appena passato il tribunale, o torna indietro oppure si alza in volo e arriva così a destinazione".