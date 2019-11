Dialogo fra religioni, Firetto e Montenegro al Cairo ospiti del Papa della Chiesa copta

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto e l'arcivescovo della città dei templi, il cardinale Francesco Montenegro, hanno incontrato oggi, al Cairo, Pope Tawadros II, Papa della Chiesa copta ortodossa e patriarca di Alessandria.

L'incontro è durato oltre un'ora: tra i temi, il dialogo tra le religioni e la collaborazione tra i popoli. Tawadros ha ricordato la sua visita a Roma e l'incontro con Papa Francesco, grato della concessione da parte del Vaticano della Basilica di San Paolo fuori le Mura per il raduno dei copti d'Europa. Era presente all'incontro anche il Governatore di Alessandria d'Egitto, Abdel Aziz Konsowa, che con il Papa copto ha voluto consegnare le chiavi della città e far dono di un'immagine della Sacra Famiglia nel deserto. In vista delle celebrazioni di Agrigento2020 il Papa copto è stato formalmente invitato ad Agrigento per le celebrazioni dei 2600 anni di storia della città.