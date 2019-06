Degrado e abbandono a Fontanelle, il comitato di quartiere: "Rischiamo un grosso incendio"

Degrado, abbandono e sterpaglie: Fontanelle mai così dimenticata. Uno dei quartieri più importanti delle città vive una situazione non facile. A fare la voce grossa ci pensa il comitato agrigentino, “Fontanelle insieme”.

"Le lettera segue alla segnalazione fatta il 3 maggio scorso, con strade e marciapiedi che rimangono nel degrado e abbandono, con precarie condizioni igienico-sanitarie e che proliferano di erbacce che raggiungono, in alcuni tratti, circa il metro di altezza, impedendo il passaggio dei pedoni e generando una scarsa visibilità per gli automobilisti e la circolazione, soprattutto in prossimità d’incroci e rotatorie. L’aumento delle temperature - dice il comitato in una nota - inoltre fa sì che aumenti il rischio incendi, con un conseguente pericolo per l’incolumità delle persone. Il comitato si augura di ricevere un riscontro immediato, con interventi di pulizia e discerbatura che riportino in tempi brevi, questo importante quartiere della città, densamente popolato ad avere il giusto decoro urbano.