Decreto rilancio, duro attacco di Firetto: "Se non ci ascolteranno niente servizi essenziali"

"Il decreto rilancio non sembra voler tener conto delle urgenze dei Comuni. In questi mesi dall'inizio dell'epidemia siamo stati baluardo della tenuta sociale rispondendo come potevamo al disagio crescente di famiglie e imprese".

Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, a proposito del dibattito sul provvedimento in dirittura di arrivo in consiglio dei ministri. "Siamo rimasti in trincea fiduciosi - aggiunge -. Se le istanze dei sindaci dovessero rimanere inascoltate non saremo più in grado di garantire servizi essenziali. Il governo rammenti che i sindaci sono dalla parte dei cittadini e non sono disponibili ad accettare di dover ascoltare senza poter dare risposte adeguate all'attuale emergenza".