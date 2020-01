Turismo, l'Udc incontra i vertici dell'università e dell'accademia di belle arti cinese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Importante incontro ad Agrigento tra il Coordinatore Regionale dell'Udc in Sicilia, onorevole Decio Terrana, insieme al responsabile al Turismo dell’Udc, Giuseppe Cannazza, con i vertici dell’Università cinese e dell'Accademia delle Belle Arti di Shanghai.

L'incontro di Agrigento è stato produttivo e partecipato, e sarà adesso seguito da una serie di incontri programmati tra importanti operatori del settore Turismo Cinesi e Siciliani. I vari incontri si terranno a partire da Febbraio tra Shangai ed altre importanti realtà della Cina.

L'onorevole Decio Terrana, così come tutto l’Udc Sicilia, si è sempre posto l’obiettivo di intensificare i rapporti tra i due Paesi, perché solo buoni rapporti politici Internazionali tra le autorità istituzionali di diversi Paesi possono far scaturire una conseguente attività di interscambio turistico-culturale e commerciale.