Decennale gemellaggio Aragona - La Louviere, il sindaco "chiama" gli operatori economici

L’amministrazione comunale di Aragona, presieduta dal sindaco Giuseppe Pendolino, ha organizzato un incontro con gli operatori economici del territorio, giovedì 31 ottobre, alle ore 20:30. La riunione si terrà in municipio e vedrà la partecipazione anche dell’amministrazione comunale de “La Louviere”, cittadina belga nella quale risiedono tantissimi aragonesi e che da anni è gemellata con Aragona. L’iniziativa ha l’obiettivo di programmare il decennale del Gemellaggio e la 3° Sagra della Salsiccia a La Louviere. Il sindaco Pendolino afferma: “La Sagra della Salsiccia a La Louviere diventa veicolo fondamentale di un’immagine del prodotto del territorio e delle risorse produttive e turistiche localizzate, infatti all’interno vanno promossi anche tutti i prodotti tipici del territorio aragonese e siciliano che non solo diventano strumento di pubblicità, ma agiscono anche come veicolo per la diffusione di informazioni. A tal proposito questa manifestazione, oltre alla naturale funzione di attivare la partecipazione, accresce il riconoscimento del territorio nella cultura e nell’arte locale da parte della comunità di emigrati e della popolazione belga”. Il sindaco Giuseppe Pendolino invita pertanto tutti gli operatori economici di Aragona a partecipare all’incontro per offrire il proprio contributo di idee alla buona riuscita degli eventi.