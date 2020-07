"In your eyes": Daniele Guastella in collaborazione con la popstar bulgara si affaccia sul mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Daniele Guastella feat. Mihaela Fileva : "In your eyes" (SELTZ RECORDZ/ VICEVERSA RECORDS / MUSICA LAVICA S.R.L.) è il nuovo singolo estratto da "Homaj" In Your Eyes - il videoclip ufficiale realizzato da David Bagarić: https://youtu.be/mou_Clez44U IN YOUR EYES è il nuovo singolo tratto da Homaj di Daniele Guastella e che vede la collaborazione di Mihaela Fileva, una delle popstar bulgare più ascoltate nei Paesi dell’est Europa. Con questo terzo singolo estratto da HOMAJ, l’album uscito il 15 Maggio scorso, Daniele Guastella si affaccia su un territorio più internazionale, quello dell’Est Europa, che più volte ha frequentato negli ultimi 15 anni. Questa volta, a rispondere all’invito del cantautore siciliano è una cantante che ha fatto molto parlare di sé nel suo paese e nell’est europeo: Mihaela Fileva. Dopo anni di festival e importanti palchi in giro per l’Europa, l’artista bulgara si ritrova nel 2011 tra i finalisti di XFactor e viene notata da un importante produttore. Dal 2013 entra a far parte dell’etichetta Montemusic con la quale sforna una lunga serie di successi radiofonici. La sua carriera è costellata da tantissimi riconoscimenti e premi di rilevanza internazionale. Negli ultimi due anni è stata uno dei 4 giudici del popolare programma “The Voice of Bulgaria”, brillando anche come personaggio televisivo, oltre che musicale, tra i più apprezzati ed amati nel suo paese. “In Your Eyes”, il nuovo singolo tratto da “Homaj” Dietro questo brano pop/rock molto ritmato, si nasconde una delicata canzone d'amore, che esprime il bisogno di stare insieme alla persona amata: "in your eyes a sky, in which to fly and the bright light of a smile…” Con la musica di Daniele Guastella e il testo di Martino Lo Cascio, il brano parla della consapevolezza del profondo amore che si può provare per una persona e che può spesso contrastare con la paura di perderla. Questo contrasto è alla base di questo duetto, che vede l'alternarsi di due bellissime voci come quella di Mihaela Fileva e Daniele Guastella. Sito web Mihaela Fileva https://montemusic.net/en/mihaela-fileva/ Sito web Daniele Guastella www.danieleguastella.it CREDITS (Musica: Daniele Guastella – Testo: Martino Lo Cascio) Prodotto da Denis Marino Arrangiamento di Denis Marino, Daniele Guastella Mix di Michele Musarra Mastering di Andrea De Bernardi Chitarre acustiche: Denis Marino Chitarre elettriche: Luca Galeano Basso: Peppe Sferrazza Batteria: Sergio Guastella Tastiere: Daniele Guastella