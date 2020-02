Cyberbullismo, polizia postale in campo anche ad Agrigento: incontro al liceo Politi

Polizia postale in "campo" anche ad Agrigento in occasione del SaferInternetDay2020, che quest’anno si terrà martedì. In provincia gli operatori incontreranno gli studenti del liceo scientifico e Scienze umane statale “Politi”.

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto "Una vita da social" con lo svolgimento in contemporanea, di incontri nelle scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani.