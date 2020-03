Coronavirus, il centro "Renato Guttuso" avvia una raccolta fondi solidale

Anche se la macchina organizzativa del “Premio Mimosa d’oro 2020” è in stand by per l’emergenza della pandemia da coronavirus, non si ferma quella della Solidarietà.

Infatti il centro “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, che organizza da 30 anni detto premio, ha tra le sue finalità anche una raccolta di fondi il cui ricavato ogni anno va ad associazioni, fondazioni, Onlus e comunque a scopi benefici.

Quest’anno la raccolta, incrementata dalle donazioni personali dei soci del centro Guttuso, è subito destinata all’iniziativa promossa dalla comunità medica agrigentina che si è mobilita per una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare e di altro materiale medico utile da donare all’Asp di Agrigento al fine di poter contrastare una eventuale esplosione del contagio da Covid 19 nella nostra provincia.

"Il centro Renato Guttuso di Favara - fanno sapere tramite nota stampa - farà subito il bonifico sul conto corrente della confraternita misericordia che ha spostato l’iniziativa ed invita tutti a farlo per dare il proprio contributo al nobile scopo".

