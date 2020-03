Coronavirus, Pippo Spataro (Cittadinanzattiva): "Servono volontari"

Non solo raccolte fondi, ma, anche, impegno concreto, in campo, per sostenere chi sta cercando di fronteggiare l'emergenza Covid-19. A lanciare l'appello è il responsabile di Cittadinanzattiva Pippo Spataro, per il quale servono "volontari che possano dare la loro disponibilità a collaborare o con la Croce Rossa Italiana o con 'Agrigento non si arrende'. Siamo sicuri che, la popolazione agrigentina darà la disponibilità a collaborare, con le iniziative messe sul campo per potere aiutare i cittadini tutti". I numeri di telefono a cui ci si può rivolgere sono Croce il 3385622068 e il 3281080760.

Sempre Spataro rende noto agli organi d'informazione che il presidente provinciale dell'ordine dei Farmacisit, Maurizio Pace, assieme al consiglio, hanno deliberato "una somma utile a poter acquistare un ventilatore polmonare, da donare ad uno dei presidi medici del nostro territorio", e lo stesso ha inviato una circolare a tutti i farmacisti "con la quale auspica ed esorta tutti, facendo leva sulla sensibilità di questa categoria, ad una raccolta fondi per potere acquistare macchinari e presidi medici, come ventilatori

polmonari e mascherine di cui la nostra provincia e completamente deficitaria".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.