Coronavirus, l'albo degli Odontoiatri: "Sospese tutte le attività, bisogna fermare il contagio"

La Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Agrigento, nella consapevolezza di svolgere il ruolo di organo sussidiario dello Stato nel garantire la tutela della salute individuale e collettiva, che nel momento attuale è gravemente messa in pericolo dal dilagare in maniera massiccia dei contagi di Coronavirus, invita ad attenersi

scrupolosamente a quanto previsto dall’ultimo DPCM dell’11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Si evidenzia ancora di più l’importanza di rimanere a casa. Questo vale anche per tutte le cure odontoiatriche. Vogliamo rassicurare il cittadino che sarà prevista una costante assistenza telefonica da parte del proprio odontoiatra, che valuterà come gestire l’eventuale emergenza.