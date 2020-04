Emergenza Covid, Lampedusa e Lucca Sicula ringraziano per le donazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continueranno nei prossimi giorni le attività di sostegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento alle famiglie messe in ginocchio economicamente dall’emergenza Covid-19. Nuove richieste infatti sono arrivate da altri Comuni per la consegna di derrate alimentari, e in questo senso il Gruppo di Protezione Civile si è già attivato per consegnare le ultime donazioni effettuate dalla Fondazione Agireinsieme.

l Libero Consorzio sono giunti i ringraziamenti, per via ufficiale, dei sindaci di Lampedusa e Lucca Sicula, due dei comuni ai quali nei giorni scorsi è stato consegnato un certo quantitativo di beni di primi necessità. “Esprimo a nome mio e a nome di tutta l'Amministrazione, il più sentito ringraziamento per la donazione di derrate alimentari che avete inviato sulle nostre isole, facendo sì che molte famiglie colpite gravemente da questa emergenza abbiano avuto un piccolo sostegno. Un ringraziamento va anche alla Fondazione Agireinsieme e alla Associazione dei Dipendenti delLibero Consorzio “Palmisano”, che hanno donato le derrate alimentari – ha scritto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello nella nota indirizzata al Commissario Straordinario dr. Di Pisa e alla Protezione Civile - In un momento così drammatico, ogni azione di solidarietà e di vicinanza ci fa sperare che uniti possiamo riuscire a vincere questa battaglia chiamata COVID”.

Ringraziamento ufficiale anche da parte del Sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, che a nome della comunità amministrata ha espresso gratitudine “per il generoso e cortese pensiero rivolto alle persone del Comune che rappresento in questo momento di particolare difficoltà”.