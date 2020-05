Negozi in ginocchio a causa del Covid, stanziati 40mila euro per aiutare le imprese

Aiuti per le imprese in ginocchio a causa del Coronavirus, a Cattolica Eracalea previsti aiuti per le aziende.

Già da settimane, infatti, gli uffici sono al lavoro ad un piano ad hoc. In particolare sarà previsto, nel prossimo bilancio di previsione, una posta di bilancio di circa 40mila euro come sostegno economico alle attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questi contributi - spiega il presidente del Consiglio comunale Alessandro Miliziano - verranno erogati alle imprese parametrati alla Tari che ogni attività paga, ed in relazione al danno economico subito potrà raggiungere il 100%, ossia l'esonero totale della tassa sui rifiuti. Naturalmente il servizio sarà egualmente erogato. Un'altra musura è la previsione per le suddette attività dell'esonero della Tosap, l'imposta suolo pubblico. L'amministrazione - continua - ha fatto la sua parte, ha messo in campo questo importante intervento (anche come peso sul bilancio comunale) perché ha a cuore le sorti delle attività e per permettere ad esse di riprendere al meglio con questo forte impulso".