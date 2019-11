Consulta dei disabili, il 20 novembre si decidono i componenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si svolgerà mercoledì 20 novembre, nella sede del settore “Solidarietà sociale” di via Esseneto del Libero Consorzio ad Agrigento alle ore 10:30, la nomina del rappresentante del Terzo Settore della Consulta per i servizi in favore dei disabili. La nomina avverrà, in seduta pubblica, mediante estrazione a sorte come previsto dall’art. 3 comma 1 del regolamento istitutivo della Consulta.

Il settore “Settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD”, a tale scopo, aveva richiesto a ciascuna Associazione e Cooperativa operante nell’ambito dell’handicap ed avente sede nel territorio della Provincia, di voler comunicare un proprio nominativo di un rappresentante da inserire nella Consulta.

La Consulta per i servizi in favore degli studenti disabili è stata costituita con determinazione n° 149 del 19/11/2018 del Commissario Straordinario Alberto Girolamo Di Pisa, in conformità al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30/12/2011.

La Consulta si propone di essere un soggetto propositivo e di confronto in tema di servizi socio-assistenziali in favore degli studenti disabili per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi resi e, quindi, sostenere la loro inclusione dentro la scuola e nella società.

La Consulta ha quindi il compito di promuovere la più ampia partecipazione delle persone portatrici di handicap, per assicurare loro l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, all'assistenza e all'integrazione sociale nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni.