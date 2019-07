Concorso di poesia Teatranima, inizia il lavoro della giuria

La segreteria del concorso di poesia organizzato dall’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, ha inviato alla giuria, costituita da ALESSANDRO ACCURSO TAGANO, libraio e Coordinatore Sindacato Italiano Librai Sicilia, MARGHERITA BIONDO, docente, scrittrice e pittrice, SALVATORE NOCERA BRACCO, Medicattore, ANTONIO LIOTTA, editore Medinova, FRANCESCO PIRA, professore di comunicazione e giornalismo presso l’Università degli Studi di Messina, MARCO SAVATTERI, autore, regista e Direttore della Casa del Musical Agrigento, DANIELA SPALANCA, docente, giornalista e scrittrice, STELIO ZACCARIA, giornalista, i 26 componimenti pervenuti in regola con il regolamento del concorso e relativi ad autori over 25.

La giuria avrà tempo sino al 15 settembre per esprimere il proprio giudizio (in forma di voto da 0 a 10), su ogni componimento poetico.

La proclamazione dei tre vincitori del CONCORSO DI POESIA TEATRANIMAINVERSI – II EDIZIONE, è prevista per ottobre 2019.