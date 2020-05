Concorso "Disegna la legalità", vince una brindisina: ecco tutti i premiati

Una brindisina vince il concorso nazionale "Disegna la legalità", promosso dalla Camera di Commercio di Agrigento in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale.

Il concorso aperto agli alunni della Scuola primaria e secondaria d'Italia ha avuto lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità intesa quale valore fondamentale del cittadino attraverso la realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresenti il valore della legalità nell’era digitale, con particolare riguardo all’utilizzo dei Social Media e alla sicurezza informatica.

La cerimonia si è svolta in modalità di videoconferenza ed è stata condotta, in collegamento dalla sala conferenze della Cciaa di Agrigento da Salvatore Pezzino, che nella sua introduzione ha ricordato, attraverso le precedenti edizioni, il percorso che ha fatto approdare il Concorso alla dimensione nazionale.

Il primo premio è stato consegnato virtualmente alla ragazza vincitrice dal Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa che ha seguito i lavori in collegamento dal suo ufficio.

Nel suo messaggio il Prefetto ha "sottolineato l'importanza di iniziative come questa per formare negli studenti quella coscienza civica che deve guidare i cittadini di domani. Ha evidenziato inoltre l'importante ruolo della scuola per educare i giovani al rispetto delle regole e a saper vedere nella cultura della legalità il fondamentale principio della convivenza civile e il presupposto della crescita economica e sociale di una comunità. Nell'occasione, la dr.ssa Cocciufa ha inoltre ricordato agli studenti l'importanza di seguire con attenzione e puntualità le norme che tutti dobbiamo osservare in questa delicata fase, dovendo convivere con un virus non ancora sconfitto mentre gradualmente riprendono le attività che hanno subito un lungo periodo si sospension". Alla cerimonia sono intervenuti, sempre in collegamento da remoto, il commissario della camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine che ha portato il saluto dell'Ente, Maddalena Venezia, consulente di Infocamere e il segretario generale Giuseppe Virgilio.

Oltre a Maria Grazia Masi sono stati premiati altri 11 studenti di diversi istituti italiani:.

Vanessa Lo Pilato dell'Istituto A. Frank di Agrigento

Francesco Lupo dell'Istituto Comenda di Brindisi

Giulia Cicchino dell'Istituto G. Colozza di Frosolone (Isernia)

Daniel Lo Presti dell'Istituto Quasimodo di Agrigento

Pietro Infantino dell'Istituto Balsamo Pandolfini di Termini Imerese

Matteo Rossi dell'Istituto San Michele Mondovì (Cuneo)

Gabriele Arnone dell'Istituto E. Vittorini di Siracusa

Nazareno Davide Bonsignore dell'Istituto Odierna Palma di Montechiaro

Manuel Martinciglio dell'Istituto G. Grassa Mazara del Vallo

Emanuela lombardo dell'Istituto Marconi Licata

Gioia Platia dell'Istituto San Giovanni Bosco Naro

Agli studenti premiati sono andati Notebook Asus, telefoni cellulari Samsung S 10 e Iphone Apple.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla cerimonia sono intervenuti, sempre in collegamento da remoto, il commissario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine che ha portato il saluto dell'Ente, Maddalena Venezia, consulente di Infocamere e il segretario generale Giuseppe Virgilio.