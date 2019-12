"Corretto riciclo dei pneumatici", due classi agrigentine tra le vincitrici

Si è concluso, al teatro "Pirandello" di Agrigento il concorso "Per il corretto riciclo degli pneumatici a fine vita" promosso da Legambiente ed Ecopneus.

Il progetto ha visto coinvolti oltre 6000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Sicilia i quali hanno prodotto un videomessagio a tema che è stato giudicato da un'apposita giuria, composta da rappresentanti di Legambiente, Ecopneus, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Ambiente.

Premiato al primo posto l’Istituto Comprensivo “G. Arcoleo – V. Da Feltre” – Caltagirone (CT) che riceverà in dono da Ecopneus il rifacimento della superficie sportiva scolastica con le innovative pavimentazioni per lo sport in gomma riciclata; al secondo posto l’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di Lampedusa, che avrà la disponibilità di attrezzatura tecnologica mentre al terzo posto la scuola media “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle, che riceverà da Ecopneus materiale scolastico ed elementi di arredo in gomma riciclata come panchine, fioriere, aree relax.