"Salvarono una donna dopo rovinosa caduta", il sindaco concede encomio a due vigili

Una nota di plauso è stata conferita questa mattina, dal sindaco Lillo Firetto, a due vigili urbani di Agrigento - l'ispettore Sabrina Turano e l'agente Gerlando Butticè - "per la speciale attività lavorativa svolta a favore di una cittadina in gravi difficoltà".

I due vigili riuscirono nel corso di un intervento, ad arrestare l'emorragia di sangue e a soccorrere in tempo un'anziana signora, riversa in terra a seguito di una rovinosa caduta. Nella ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, Firetto, alla presenza del comandante Cosimo Antonica e del segretario generale del Comune, Michele Iacono, ha consegnato ufficialmente la nota di plauso.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindacato generale di base Vigili urbani nazionale. "La polizia locale - spiega con una nota -non nasce come organo “reprimente” ma per aiutare, sostenere e quando necessita per soccorrere e salvare una vita".