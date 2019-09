Criticità nella raccolta dei rifiuti, il Comune incontra i vertici dell'impresa concessionaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I rappresentanti dell'impresa concessionaria del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti sono stati ricevuti ieri dal Sindaco e dall'assessore al ramo per affrontare le criticità del servizio. Nel corso dell'incontro sono state rappresentate le rimostranze da parte dell'utenza.

Inoltre, il Sindaco On. Mariagrazia Brandara ha richiesto una maggiore attenzione per le periferie. In particolare, ha ribadito che occorre intensificare il servizio di spazzamento e il diserbo nelle piazze, vie, vicoli, cortili di tutte le periferie di Naro.