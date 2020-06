Grotte ha aderito a “Piazza Wifi Italia”: collegamenti gratuiti

Arriverà – “presto”, secondo quanto annunciato dal sindaco Alfonso Provvidenza - il WiFi gratuito. Il Comune di Grotte ha aderito al progetto "Piazza Wifi Italia", derivante dal protocollo di intesa tra Mise, MiBACT, Agid e Anci che ha l'obiettivo di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, ad una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. E “Piazza Wifi Italia” arriverà, appunto, anche a Grotte.

“In questi giorni si stanno tenendo i necessari sopralluoghi per l'individuazione, in via definitiva, delle localizzazioni più adatte per l’installazione dei punti WiFi” – ha spiegato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza - . Ad aggiudicarsi la gara – indetta da Infratel Italia – nei mesi scorsi era stata Tim che realizzerà dei collegamenti WiFi negli oltre 5.500 Comuni della penisola con più di 2.000 abitanti. In virtù dell'accordo siglato, cittadini e turisti potranno accedere gratuitamente ai collegamenti wifi disponibili nei comuni italiani che hanno aderito al progetto “Piazza WiFi Italia”. Nato su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e affidato nell'ottobre 2019 a Infratel Italia, il progetto ha l’obiettivo di mettere a disposizione una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale e prevede la realizzazione di collegamenti ad accesso gratuito, in una o più piazze dei circa 8.000 comuni destinatari dell’iniziativa. Fra questi, appunto, c’è anche Grotte.