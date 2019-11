Colpo d'occhio in viale Umberto, lungo tricolore per la giornata dell'unità nazionale

Ieri anche a Naro si è celebrata la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate con una celebrazione nella chiesa di Sant'Agostino. Successivamente, dalla scuola elementare San Giovanni Giovanni Bosco di Via Dante, si è mosso un corteo con un lungo tricolore al seguito che è arrivato in Piazza Roma all'interno della villa comunale, dove il sindaco Maria Grazia Brandara, insieme all'amministrazione comunale, ha deposto una corona di alloro in ricordo dei caduti in guerra sotto il monumento sul quale è scolpita la frase "Naro, ai suoi eroi".

Il sindaco ha dichiarato: "La città tutta ricorda e continuerà a farlo quanti sono morti per la libertà e per la pace affinché si renda imperituro il ricordo e la memoria."