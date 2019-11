“La città che vorrei", il Comune lancia iniziativa per scuole e cittadini

“La città che vorrei. Un'idea per migliorare la mia scuola, il mio quartiere, la mia città”. E' questa l'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale di Agrigento che partirà dalle scuole al fine di creare "un filo diretto mettendo gli studenti e i cittadini in contatto con il proprio sindaco, per rendersi protagonisti, partecipi alla realizzazione di possibili progetti che rispondano alle loro esigenze e a quelle della comunità".

Il progetto prevede che nelle scuole, e successivamente nei quartieri, si elaborino brevi testi che descrivano le caratteristiche di un'idea da realizzare nella propria scuola, nel proprio quartiere o in generale nella città, tenendo in particolare considerazione l'inclusione, la non discriminazione, l'equità e le pari opportunità, tutti elementi che contribuiscono a rendere maggiormente sostenibile la convivenza in contesti urbani. Il primo cittadino si recherà poi persolmente nei vari quartieri cittadini per svolgere degli incontri ad hoc durante i quali saranno valutate le proposte