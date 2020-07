Cisl Fp: Russo Introito si dimette, Parello eletto segretario generale

Il segretario generale della Funzione pubblica Cisl delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Floriana Russo Introito, si dimette "per motivi personali". E al suo posto viene eletto Salvatore Parello, già responsabile delle funzioni centrali e locali.

Proprio Floriana Russo Introito, segretaria territoriale dal 2013 e segretaria generale dal 2017, ha proposto la candidatura di Parello come segno di continuità rispetto al lavoro condotto in questi anni. Componente della segreteria delle tre province è stato eletto invece il segretario territoriale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Giovanni Luca Vancheri.

Per entrambi è arrivata un'approvazione all’unanimità, alla presenza anche del segretario nazionale Maurizio Petriccioli, del componente della segreteria Franco Berardi, del segretario confederale Cisl Emanuele Gallo, del segretario generale regionale Paolo Montera e dei componenti delle segreterie provinciali.

“Ho lasciato il mio incarico per motivi personali – spiega Russo Introito - e in sintonia con la segreteria nazionale ho proposto una persona valida nel solco della continuità. Lascio una federazione in salute, che è cresciuta anche negli ultimi mesi. Al momento del mio insediamento mi ero posta come obiettivo primario la stabilizzazione dei precari degli enti pubblici del territorio e sono contenta di averlo quasi completamente raggiunto. Lascio in eredità la risoluzione di questa vertenza per quanto riguarda le ex province e i Comuni in dissesto. Sono orgogliosa di essere parte di una grande organizzazione quale è la Cisl e di essere cresciuta assieme ad essa: il sindacato mi ha dato la possibilità di incontrare uomini e donne a cui rimarrò certamente molto legata”.

“Sono onorato dalla rinnovata fiducia di tutto il Consiglio generale, regionale e nazionale – dichiara Vancheri -, per quanto il sindacato perda una donna di grandi capacità. Il processo di rinnovamento della Cisl acquisisce però una persona di elevata preparazione e grande umiltà, Totó Parello, che non ha mai lesinato la sua disponibilità a prescindere da qualunque ruolo. Oggi con la sua segreteria si prosegue nell’azione abilmente costruita da Floriana e che ha fatto si che il nostro sindacato non sia solo il primo in termini di consenso ma è quello più vicino ai bisogni dei lavoratori, iscritti e non”.

“Continua l'impegno a tutela delle aspettative dei lavoratori nei comparti pubblici e privati nei quali abbiamo la rappresentanza – dichiara invece Parello -. Tra gli obiettivi che perseguiremo nell’immediato, il completamento delle stabilizzazioni nel comparto funzioni locali anche negli enti in riequilibrio finanziario e l'aumento delle ore per coloro che sono stati stabilizzati a tempo parziale e ciò in piena continuità con quanto fatto sino ad oggi. Abbiamo dinanzi a noi – conclude - degli importanti appuntamenti a partire dalla imminente stagione di rinnovo dei contratti e per tale ragione con il prezioso aiuto della Federazione partiremo in autunno con un'importante azione informativa per presentare ai lavoratori le piattaforme di rinnovo che stiamo discutendo in Aran incluse la questione della ridefinizione dell'ordinamento professionale”.