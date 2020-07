Lungomare Falcone e Borsellino chiuso al traffico: via al lavaggio del manto stradale

Chiude, seppur il modo momentaneo, il lungomare Falcone e Borsellino a San Leone. La zona verrà sbarrata per consentire il lavaggio del manto stradale, con mezzi speciali che consentiranno di ripulire tutto il tratto che va dal Porticciolo a piazzale Giglia.

La chiusura al traffico è in programma per sabato 4 luglio alle ore 15.30. Da Palazzo dei Giganti, fanno sapere che un altro mezzo, munito di lance ad alta pressione procederà al lavaggio di tutte le panchine e i sedili sottostanti il Belvedere. "Il lavaggio - fanno sapere dal Comune - avverrà con prodotti igienizzanti testati ed innocui e con additivi profumati, dalle 15.30 alle 17 .Pertanto in quel lasso di tempo l'area sarà interdetta al traffico".