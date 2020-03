Coronavirus, chiusi gli sportelli periferici: scelta temporanea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9 in linea con le indicazioni del Governo è impegnata a contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità rappresentata sia dagli utenti che dal personale dell’azienda.

A causa dell’emergenza sanitaria, a tutela della salute di tutti, si comunica la temporanea chiusura di tutti gli sportelli periferici per consentire l’adeguamento delle strutture di ricevimento del pubblico.

Si comunica che rimarrà aperto temporaneamente lo sportello della sede centrale, sito nella Zona Industriale di Aragona, soltanto per le operazioni strettamente necessarie.

Gli Utenti che intendono accedere allo sportello dovranno farlo preferibilmente muniti di mascherine in modo da contenere per quanto possibile il rischio per la propria salute e per quella degli operatori.