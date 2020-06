"Tutti" dentro la grotta Zubbia Camilleri: ecco l'esercitazione congiunta

Esercitazione congiunta nella grotta denominata "Zubbia Camilleri" di Cattolica Eraclea. In campo il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) del corpo nazionale dei vigili del fuoco, preparato e seguito per l’occasione dal capo reparto Antonino La Franca e dal capo reparto Alfonso Falzone; il gruppo speleologico Kamicos rappresentato da Giovanni Buscaglia: istruttore tecnico della società speleologia italiana; la riserva naturale Grotta di Sant’Angelo Muxaro gestita da Legambiente Sicilia e diretta da Marco Mariano Interlandi.

Il nucleo Saf si è specializzato, per finalità di soccorso, ad operare in ambienti particolari, quali quelli ipogei, sia in contesti naturali che artificiali, utilizzando tecniche speleo-alpino-fluviale. Negli ultimi anni sono, infatti, notevolmente aumentate le persone che si dedicano ad attività sportive quali torrentismo, speleologia, arrampicate, ecc. frequentando siti naturali come grotte, forre falesie ecc. o artificiali (tralicci, grattacieli, viadotti ecc.).

L’attività si è svolta nella "Zubbia Camilleri", una cavità avente una lunghezza complessiva circa un chilometro, caratterizzata da un ingresso angusto (inghitottitoio) ed una risorgenza attiva; la progressione in grotta, con elevate difficoltà tecniche, prevede il superamento di diversi dislivelli verticali (pozzi), angusti laminatoi e cunicoli spesso caratterizzati dalla presenza di acqua in scorrimento e da cospicui depositi fangosi che rendono difficile l'avanzamento.

L’iniziativa ha avuto la finalità di mantenere costantemente aggiornato, dal punto di vista specialistico-pratico, il personale - appartenente ai tre gruppi partecipanti all'esercitazione - che opera in un particolare settore come quello speleologico.

