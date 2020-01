"Zecchino d'Oro", l'associazione "Amici della musica" di Casteltermini si prepara alle selezioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Associazione Amici della Musica di Casteltermini, costituita dal soprano Sara Nobile e dalla pianista Daisy Chianetta, ha deciso di promuovere una nuova attività: la formazione musicale dei bambini dai 3 ai 10 anni in vista delle selezioni della 63°edizione dello Zecchino d'Oro.



"Il viaggio verso la diretta di novembre su Rai1 - annuncia il sito ufficiale dello Zecchino d'Oro - si articola da marzo ad agosto attraverso le tappe dello Zecchino d’Oro Casting Tour,

il progetto firmato dall’Antoniano di Bologna in collaborazione con Wobinda Produzioni per cercare i piccoli solisti che daranno voce a 12 brani inediti."

Le iscrizioni per partecipare allo "Zecchino d'Oro Casting Tour" riapriranno a Febbraio 2020 e l'associazione castelterminese è intenzionata a presentare i suoi allievi.

"Amici della Musica", pertanto, comunica che sarà possibile ricevere maggiori informazioni e/o aderire alle specifiche attività formative contattando direttamente l'Associazione.

Contatti

Cell: 389 8503027

Mail: acamicidellamusica@gmail.com