Cultura, la Carta di Agrigento approda in Europa

La Commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura del Comitato delle Regioni (Sedec) ha deciso oggi, a larghissima maggioranza, di elaborare un parere, che sarà presentato al plenum del CdR, e che avrà come punto cardine l’adozione della Carta di Agrigento per una nuova agenda europea per la Cultura. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio nazionale Anci e capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni, Enzo Bianco, che è stato nominato relatore del parere.

“Nel momento in cui si sta per varare la nuova Commissione europea – commenta Bianco – le città e le regioni italiane unite chiedono più attenzione per la cultura e per i beni culturali quale fattore di crescita sociale e strumento di aggregazione tra le comunità del Continente”. “La Carta di Agrigento, sottoscritta da centinaia di sindaci, dai presidenti delle Regioni italiane e che ha suscitato l’interesse di associazioni del calibro di Italia Nostra, Fondo per l’Ambiene e Federculture, sarà presentata formalmente a Roma in un evento organizzato da Anci”.

La trasformazione in parere e l’approdo nella plenaria del Comitato delle Regioni è quindi passo decisivo la Carta di Agrigento, nata lo scorso 6 aprile quando proprio Agrigento lo stesso Bianco e il sindaco agrigentino, Lillo Firetto, l’hanno presentata ufficialmente. “La delegazione italiana al Cdr – conclude Bianco - ha dimostrato ancora una volta unità d’intenti, votando in modo unitario e senza distinzioni politiche un documento che può rappresentare davvero l’avvio di una nuova agenda europea per la cultura e la crescita dei popoli”.