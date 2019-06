Rubano i cavi di rame e perfino i pali di sostegno: microcriminalità scatenata

Non solo i cavi di rame, ma anche i pali di legno che li sostenevano. "Cacciatori" di "oro rosso" scatenati in contrada Pidocchio a Canicattì dove, appunto, anche i pali di legno sono stati tagliati e portati via. Ad occuparsi, avviando le indagini, di quest'ennesimo furto sono gli agenti della polizia municipale. I due pali e i relativi cavi di rame sono di proprietà della Tim. Il furto è stato scoperto grazie alle segnalazioni di quanti vivono o lavorano in quella zona: gente che, a causa del blackout nel servizio di telefonia, ha tempestato di segnalazioni la società di telefonia. Gli operai della Tim sono già al lavoro per ripristinare i collegamenti e dunque il servizio.