La campagna "ProVita" fa tappa nell'Agrigentino, arriva il camion anti-aborto

Il camion della campagna "ProVita" contraria all'aborto fa tappa ad Agrigento. Per tutta la settimana, da oggi fino a sabato 26, la provincia sarà percorsa da un camion vela con il manifesto che, settimane fa, è stato rimosso dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, suscitando numerose polemiche.

"Dalla rimozione del manifesto di ProVita a Roma da parte del sindaco Raggi - si legge in una nota del comitato ProVita - nasce un sentimento di riscossa alimentato da centinaia di persone in tutta italia appartenenti a oltre cinquanta associazioni che ha portato quello stesso manifesto contemporaneamente in cento province italiane. È la più grande campagna prolife della storia d'Italia e Agrigento ne è entrata a far parte a pieno titolo. Contestualmente, grazie a una importante rappresentanza di deputati e senatori prolife, si è dato vita a una conferenza stampa a Montecitorio, avvenuta il 22 maggio che ha affrontato il bilancio dei quaranta anni della legge 194 con un enorme riscontro sul piano politico che sicuramente si farà sentire nel prossimo governo".

Il camion vela sarà presente in tante province della Sicilia, in particolare, per la provincia di Agrigento farà tappa, oltre che nel capoluogo, anche a Favara, Porto Empedocle, Raffadali, Grotte e nel resto del circondario.