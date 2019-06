Campagna antincendio, niente forestali durante la notte: è protesta

"Parte nel peggiore dei modi la campagna antincendio 2019, ad Agrigento". Lo sostengono Fai - Cisl, Flai - Cgil e Uila - Uil che hanno preso atto "della volontà da parte dell'ispettorato ripartimentale della Foreste di Agrigento di voler in maniera unilaterale - scrivono i sindacalisti Iacono, Di Franco e Gero Acquisto - modificare l'orario di lavoro dei lavoratori forestali dell'antincendio da 6,30 a 8 ore giornaliere senza tener conto del parere dei sindacati, che hanno diffidato l'amministrazione".

"Questo comporterà dei disagi e rischi nell'avvio della campagna antincendio che dovrebbe partire domani mattina alle ore 6, per il periodo 15-25 giugno. Le torrette di avvistamento saranno operative in h24, le prestazioni degli operatori, addetti allo spegnimento, faranno la turnazione in h16 cioè dalle ore 6 di mattina alle 22 di sera, lasciando scoperto il turno notturno. Abbiamo più volte rimarcato all'amministrazione che l'orario di lavoro di 6,30 ore ha permesso negli anni di avere un servizio efficiente e in grado di assicurare in tutto il territorio provinciale - hanno spiegato i sindacalisti - una presenza capillare per tutto il periodo della campagna e in tutte le 24 ore delle giornate, ricevendo una chiusura totale sulla discussione di merito sul servizio, limitandosi a ripetere che il cambio di orario è stato deciso da una direttiva regionale del direttore generale. Secondo noi, il solo scopo è quello di razionalizzare la spesa, sempre sulle spalle dei lavoratori".