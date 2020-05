Turismo religioso: accordo Regione-Diocesi per promuovere il “Cammino di Santa Rosalia”

Si era al lavoro da mesi sull'ipotesi e adesso è arrivato il definitivo "via libera": quattro assessorati regionali e altrettante istituzioni ecclesiastiche scenderanno in campo per valorizzare e promuovere l’”Itinerarium Rosaliae”, il percorso naturalistico-religioso legato alla Santa patrona di Palermo che però ha anche un forte legame con la provincia di Agrigento.

Il percorso si sviluppa dal Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino fino all’eremo di Santa Rosalia alla Quisquina in provincia di Agrigento e, viceversa, attraversando le aree naturalistiche di monte Cammarata, monte Carcaci, monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, monte Genoardo e Santa Maria del Bosco, bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, bosco del Cappelliere, Gorgo del Drago, Serra della Pizzuta, monte Pellegrino e il Parco dei Monti Sicani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A essere coinvolti sono 14 comuni, tra cui Burgio, Castronovo di Sicilia e Santo Stefano Quisquina.