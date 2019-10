Muore il comandante della polizia municipale, Cammarata è sotto choc

Grande commozione ai funerali del comandante della polizia municipale di Cammarata Enzo Traina, morto improvvisamente domenica scorsa stroncato da un infarto. Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa Madre di San Giovanni Gemini gremita di gente. Presenti anche le autorità civili, militari locali e una folta rappresentanza delle polizie municipali di diversi Comuni.

Le comunità di Cammarata e San Giovanni sono ancora sconvolte per la perdita di una persona molto conosciuta ed apprezzata sia per il ruolo che ricopriva, ma principalmente per il suo carattere amichevole e disponibile con tutti.

“Enzo Traina, è stato un dirigente zelante, sempre attento, disponibile e attivo collaboratore - scrive, in un suo post sui social, il sindaco di Cammarata: Vincenzo Giambrone - . Un uomo che, nonostante il delicato ruolo di comandante della polizia municipale, è stato sempre pronto a porgere la mano al cittadino in difficoltà”. Traina, 60 anni, sposato, padre di una figlia e nonno di un nipotino di 9 anni al quale era particolarmente attaccato, venne assunto nel corpo dei vigili urbani del Comune di Cammarata nel 1998. Nel 2011 venne incaricato del ruolo di responsabile dell’area di Vigilanza, dopo l’improvvisa morte del comandante Lucio Mangiapane.