Camera del lavoro della Cgil, venerdì l'inaugurazione a Ribera

Sarà inaugurata venerdì 10 gennaio alle ore 17,00 la nuova sede della CGIL di Ribera, sita presso il C.so Umberto n.76. La sede è già pienamente operativa, ricevendo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9:00 – 13:00, 16:00 – 19:00.

Le diverse esigenze che caratterizzano l’intera provincia: rifiuti, servizi idrici, condizioni precarie dei lavoratori, caporalato, lavoro nero, hanno fatto sorgere l’esigenza di potenziare la Camera del lavoro di Ribera, offrendo ai cittadini ed al suo interland maggiori e più ampi servizi volti alla loro tutela.

Nel corso dell’assemblea appositamente convocata sarà eletto il segretario della Camera del Lavoro Riberese.

In particolare, il nuovo segretario, assieme al suo staff di collaboratori specializzati nei vari settori quali: - pensionati, scuola, funzione pubblica, agricoltura, sanità, industria, turismo, edili, commercio, giovani e terzo settore ,si pongono l’obiettivo di essere voce portante per i lavoratori e dei cittadini, al fine di far fronte alle varie problematiche sopra elencate.

A questo, si aggiunge un’appositae qualificata assistenza legale e fiscale dedicata.

Inoltre,nella nuova sede i cittadini potranno ricevere l’assistenza sociale del patronato Inca e del Caaf CGIL.

Sarà, altresì, presente lo sportello della Federconsumatori, associazione di tutela deidiritti dei consumatori, Auser e Sunia.