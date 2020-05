Emergenza Covid, la Forestale torna a sanificare Caltabellotta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avrà luogo venerdì 22 maggio alle ore 20:00, la terza sanificazione cittadina in tema di emergenza sanitaria Covid-19. In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, l’Amministrazione cittadina guidata dal Sindaco Pellegrino Spinelli, in via del tutto precauzionale, senza mai abbassare la guardia continua a non far mancare i servizi ai suoi concittadini, garantendo loro una buona amministrazione. La sanificazione verrà effettuata con prodotti a base di Cloro, e non si presenta assolutamente nociva per l’uomo o gli animali, si consiglia di mettere a riparo piante da cucina, e di tenere chiusi gli infissi.