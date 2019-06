Grossa buca in via Mongitore, Vullo: "Sembra un campo minato, intervenite"

Nuova denuncia da parte del consigliere comunale di Agrigento, Marco Vullo. E' lui, a gran voce, a chiedere un intervento immediato. Vullo si rivolge al sindaco Firetto, all'ufficio tecnico del comune ed anche a Girgenti acque. "Servono interventi urgenti in via Mongitore, c'è da preservare l'incolumità pubblica". Vullo segnala una grossa buca nel manto stradale.

"La va in questione è trasformata in un vero e proprio campo minato, con alto rischio per la sicurezza dei residenti della zona - ha datto sapere l'esponente del Gruppo Uniti per la città. "Continuo a registrare l’incapacità governativa dell’amministrazione Firetto, i quartieri abbandonati a se stessi, un assordante silenzio da parte degli organi comunali preposti. Chi ha il dovere di intervenire lo faccia, i quartieri della città sono abbandonati a se stessi, gli uffici comunali e Girgenti Acque provvedano immediatamente ad eliminare questa indegna situazione, attraverso azioni concrete".