Borse di studio 2012-2014, contributi fino al 30 novembre dal Libero consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Saranno disponibili fino al 30 novembre le borse di studio per l'anno 2012/13 e 2013/2014 non ancora riscosse dalle famiglie destinatarie del beneficio economico riconosciuto a seguito dell’approvazione dell’apposita graduatoria da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Più della metà delle famiglie degli studenti delle scuole medie superiori della nostra provincia si sono già recate negli sportelli della banca Unicredit, su tutto il territorio nazionale. Dopo il 30 novembre le somme verranno restituite alla Regione Siciliana. Il beneficio riguarda le famiglie degli studenti che avevano presentato un'apposita istanza nel 2013 e nel 2014.

Nel mese di maggio il settore "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica" aveva adottato il relativo provvedimento di liquidazione che riguarda 5.364 allievi degli Istituti Superiori di Secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013 e 6.443 studenti per l'anno scolastico 2013/2014. La liquidazione delle borse di studio è avvenuta dopo l'accreditamento della somma di oltre ottocentocinquantamila euro da parte della Regione Siciliana.

Sempre sul tema delle borse di studio è intervenuto l'Assessore Regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla che ha confermato che “gli uffici del dipartimento dell'Istruzione stanno lavorando, con tutte le risorse a disposizione e per quanto di competenza, per procedere all'erogazione delle borse di studio per gli anni 2014- 2015, 2015-2016 e 2016-2017.”

Le borse di studio coprono una quota delle spese sostenute per l'istruzione da parte delle famiglie che versavano in particolari condizioni economiche con un reddito Isee inferiore a 10.632,94 euro.

Per ulteriori informazioni le famiglie interessate potranno rivolgersi al settore "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica" del Libero Consorzio, in Via Demetra n. 1 ad Agrigento, o recandosi nelle varie sedi Urp dell'Ente presenti nel territorio provinciale.