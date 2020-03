Alberi monumentali di Bonamorone, Italia Nostra: "Si valorizzi questo patrimonio"

Riqualificazione dell'area di Bonamorone, Italia Viva pur esprimendo apprezzamento per il progetto chiede garanzie di tutela per il prezioso patrimonio arboreo di quella zona della città.

Con una lettera al Comune e al Parco Archeologico il presidente Adele Falcetta infatti, chiede che "nell’effettuare i lavori di riqualificazione dell’area venga prestata la massima attenzione per preservare gli antichi e monumentali alberi di ficus ivi presenti" e che "l’area venga ulteriormente valorizzata mediante l’apposizione di un’apposita cartellonistica divulgativa che consenta ai passanti – turisti ma anche agrigentini – di conoscere ed apprezzare la storia della fontana, insieme alle emergenze architettoniche ed artistiche del luogo, oggi non più presenti ma comunque facenti parte della memoria della nostra città".

Falcetta inoltre evidenzia come la fontana stessa rappresenti un monumento storico della città che dovrebbe essere "meglio conosciuto insieme al quartiere nella quale insiste", ricordando, tra le altre cose, che in questa zona sorgeva "l’antico convento dei cappuccini, che ospitava, tra l’altro, l’affresco della 'Vergine degli Angeli' o 'Madonna di Bonamorone'. Questa immagine, oggi custodita al Museo Diocesano, secondo antiche fonti in epoca medioevale - conclude Falcetta - era considerata miracolosa e legata a suggestive leggende".