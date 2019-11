Tutti pazzi per il "black friday", ecco i negozi ad Agrigento dove trovare sconti e fare affari

Maxi sconti, super affari e un vero e proprio appuntamento con la grande convenienza: è il Black Friday. In America è il giorno che segna l’inizio degli acquisti natalizi. Lo shopping day ha preso piega anche in Italia facendosi largo tra le nuove mode. Anche ad Agrigento gli sconti per il black friday sono praticamente ovunque.

Abbigliamento, elettronica e viaggi, ma anche tatuaggi e diete speciali. Il maxi evento dedicato a commercianti e consumatori è fissato per giorno 29 novembre. Il venerdì nero, ovvero la giornata dove le offerte fioccano e l’appuntamento con l’acquisto sembra essere irrinunciabile.

Anche e soprattutto i colossi mondiali del web, come Amazon, che a partire dalla mezzanotte e fino alla mezzanotte successiva mettono in vendita qualsiasi cosa presente tra gli scaffali virtuali del negozio online. Le vetrine dei negozi della città sono già pronte per invitare i clienti alla giornata dedicata agli acquisti.

Perchè si chiama "venerdì nero"?

In America all'indomani giorno del Ringraziamento secondo una tradizione che si è consolidata negli anni Sessanta, i negozianti americani propongono sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie. All'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero. Secondo un’altra tesi, l'origine del nome è meno poetica e romanzata. Il "nero" sarebbe causato dal traffico sulle strade e dalla congestione nei negozi, provocata da migliaia di americani attirati da sconti.

Cyber Monday (lunedì cibernetico)

Non è altro che il primo lunedì successivo al Black Friday. I negozianti ed imprenditori agrigentini agrigentini, continuano le loro maxi offerte estendendole un giorno in più.

